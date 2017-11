Nutella-Herz

Backblech mit Backpapier auslegen, Herzring darauf setzen. Teig einfüllen, im auf 175 Grad vorgeheizten Backofen 30 min backen. In der Form erkalten lassen. Für die Ananascreme 1 Becher Magerquark mit 3-4 EL Puderzucker und einige Tropfen Zitronensaft glatt rühren. 1 Dose Ananasstücke abgießen, Saft auffangen. Pürieren, unter den Quark heben. 6 Blatt weiße Gelatine nach Anleitung im heißen Wasserbad auflösen. Tropfenweise in die Ananascreme einrühren. Zum Schluss 1 Becher steif geschlagene Sahne unterheben. Creme auf dem Herz verteilen, im Kühlschrank fest werden lassen. Frische Früchte klein schneiden, dekorativ auf die Creme legen. Ananassaft in einen Messbecher geben, evtl. mit Wasser auf ¼ l auffüllen. 1P klaren Tortenguss nach Anweisung mit Ananassaft zubereiten, Früchte damit überziehen. Guss abtrocknen lassen und servieren. sup