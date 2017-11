Linsencurry mit Radicchio

60g Linsen und 250 ml Wasser zufügen, 20 min garen. 1 EL Weißweinessig und Paprika unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. 1 kleiner Radicchio-Salat in einzelne Blätter teilen, waschen, trocken schleudern. Blätter zu zwei Schalen zusammenlegen, übrigen Radicchio in Streifen schneiden. Etwas frischen Estragon waschen, etwas zerkleinern und mit den Radicchio-Streifen zu den Linsen geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Linsencurry in die Blätter füllen, mit Parmesan servieren. Reformhaus