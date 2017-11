Lachsfilet-Terrine mit Mango-Dip

1 Tomate enthäuten, in kleine Würfel schneiden. 2 Frühlingszwiebeln putzen, waschen, in feine Ringe schneiden. Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen. Lachsstückchen in 200ml Gemüsebrühe etwa 3 min bei schwacher Hitze mit Deckel garen, herausnehmen. Gelatine ausdrücken, in der heißen Brühe unter Rühren auflösen. ½ Becher Crème légère, 1 TL Honig und 1 EL Balsamico unterrühren. Masse mit Salz kräftig abschmecken. Gemüse und Lachsstückchen vorsichtig unterheben. Masse in die Schale füllen, glatt streichen, mit überstehender Frischhaltefolie bedecken und mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. ½ reife Mango waschen, schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden, würfeln. Zu mit Crème légère fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Terrine aus der Form lösen, auf eine Platte stürzen, die Folie abziehen und mit dem Dip servieren. (6-8 Portionen) CMA