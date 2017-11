Kraftbrühe mit Käse-Windbeutelchen

250g Rindfleisch durch den Fleischwolf lassen, 2 Eiweiß mit ¼ l Wasser verquirlen, 1 Tomate zerquetschen. Hackfleisch, Gemüsereste, Tomate und Eiweiß mischen, in einen Topf mit 1 ¼ l kalter Brühe geben. Unter langsamen Rühren zum Kochen bringen. Auf kleinster Flamme 90 Minuten ziehen lassen, vom Herd nehmen, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Nach einer weiteren halben Stunde durch ein feuchtes Passiertuch in einen anderen Topf gießen, abkühlen. ½ Bund Petersilie waschen, trocknen, fein hacken. Kraftbrühe mit Gemüsestreifen kurz aufkochen, sofort in Suppenteller füllen, mit Petersilie bestreuen. Als Suppeneinlage eignen sich kleine Nocken. (4 Personen) LVBM