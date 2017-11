Knusprige Putenstreifen auf Blattsalaten

3 Scheiben Toastbrot in 1 cm große Würfel schneiden, im Speckfett samt 1-2 Knoblauchzehen braten, herausnehmen, Knoblauch entfernen. Je 2 EL Balsamico- und Weißweinessig mit Zucker und Salz verrühren. Je ½ TL Meerrettich und Senf zugeben, je 3 EL Oliven- und Distelöl unterrühren, mit Pfeffer würzen. 2 Lauchzwiebeln waschen, und in feine Ringe schneiden. 1 Apfel achteln, mit Zitronensaft beträufeln. Blätter von 1 Bund Salbeiblätter zupfen, abbrausen. 400g Putenfilets in 2 cm breite Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wälzen. 2 – 3 min. Unter Wenden kräftig braten. Salat mit Vinaigrette vermischen, auf 4 Tellern mit Apfelstücken anrichten. Speck, Lauchzwiebeln, Brotwürfel zugeben, Putenstreifen darauf geben. Salbei knusprig braten, Salat garnieren. (4 Personen) Gutfried