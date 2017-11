Kartoffelsuppe mit rotem Mangold

Abschäumen, ½ Knoblauchknolle, 100g Tomaten, 50g Fenchel, ½ Anisstern, 1 gesalzenes Sardellenfilet, 1 EL getrocknete Pilze, ½ TL schwarze Pfefferkörner, 100ml trockenen Weißwein zugeben. Leicht salzen. Hühnerbrühe 45 Minuten sanft kochen, durch ein Passiertuch abgießen. Fleisch ablösen, klein schneiden. 250g Kartoffeln schälen, würfeln, 400g rotstieligen Mangold putzen, waschen, Stiele schräg in 5 mm breite Stücke schneiden, einige Mangoldblätter fein schneiden. 80ml Sahne mit ½ TL Senfpulver halbsteif schlagen, kühl stellen. Kartoffeln und gekochtes Hähnchenfleisch 5 Minuten in der Brühe garen. Mangoldstiele zugeben, weitere 10 Minuten kochen. Kartoffelsuppe abschmecken. In jeden vorgewärmten Suppenteller einige Scheiben der Hähnchenbrust legen, mit der heißen Suppe begießen. Kartoffelsuppe mit Senfsahne und mit den fein geschnittenen Mangoldblättchen garnieren. (4 Personen) LVBM