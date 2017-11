Joghurt-Butterkuchen

125g Mehl, 100g Zucker, 150g Joghurt-Butter, 10g Salz, 2g Zitrone, 2g Kardamon dazu geben, zu einem glatten Teig verkneten. Teig auf Blechgröße rollen, auf ein gebuttertes, gemehltes Backblech geben. Den ausgerollten Teig wieder 20 min ruhen lassen. In der Zeit die restliche 125g Joghurt-Butter und 125g Puderzucker schaumig schlagen. Mit Zeigefinger und Mittelfinger im Abstand von einem halben Zentimeter Vertiefungen in den Teig drücken. Mit einem Spritzbeutel die aufgeschlagene Joghurt-Butter mit dem Puderzucker in die Löcher spritzen. Zum Schluss mit 50g Mandeln bestreuen und Butterkuchen bei 220 Grad ca. 30 min im Backofen ausbacken. (4850 kcal/ Blech) Meggle