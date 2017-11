Hexenorakel

1 rote Chilischote waschen, putzen, entkernen, in dünne Ringe schneiden. 2 EL Butter in einem großen Topf zerlassen, 1 fein gewürfelte Zwiebeln darin andünsten. Kürbis, 250g gewürfelte, mehlig kochende Kartoffeln, Ingwer, Zitronengras und Chilis zufügen. 750ml Gemüsebrühe angießen, alles im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze 15 min köcheln lassen. Zitronengrasstücke heraus nehmen, die Suppe mit einem Pürierstab aufmixen. 200ml Sahne untermixen, alles nochmals kurz erhitzen, mit Salz, Pfeffer und Saft einer Zitrone abschmecken. 4 Scheiben Katenschinken kurz auf einem Teller 1 min bei 600 Watt in die Mikrowelle geben, sofort zu Röllchen formen. Suppe in ausgehöhlte Kürbishälften füllen, mit Schinkenröllchen und Kerbel garniert servieren. CMA