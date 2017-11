Hähnchensalat mit Nektarine

2 Stangen Sellerie putzen, in schmale Scheiben schneiden. Selleriegrün zupfen. 1 Nektarine waschen, halbieren, Stein entfernen. Fruchtfleisch in feine Scheiben schneiden. Einige Radicchioblätter waschen, trocken tupfen, in kleine Stücke zupfen. Hähnchenbrustfilet längs halbieren, in Scheiben schneiden. 4 EL saure Sahne, 1 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer und 1 TL Curry in einer Schüssel verrühren. Hähnchen, Sellerie und Nektarine dazugeben. Alles gut vermischen. Mit Selleriegrün dekorieren. (1 Portion) CMA