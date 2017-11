Frühlingssalat mit Feta und Wachteleiern

400g gemischte Blattsalate putzen, waschen, trockenschleudern, in mundgerechte Stücke zupfen. 2 Staude Chicoree, 1 Frühlingszwiebel und 1 Bund Radieschen putzen, waschen. Von Chiccorée-stauden die einzelnen Blätter lösen. Frühlingszwiebel in feine Ringe, Radieschen in feine Streifen schneiden. 4 EL Olivenöl mit 2 EL Rotweinessig, Salz und Pfeffer zu einer Vinaigrette verrühren. Feta abtropfen lassen. Salate vermischen, mit der Vinaigrette anmachen. Die Fetawürfelchen locker untermischen. Salat auf 4 Tellern verteilen, mit 8 halbierten Wachteleiern garnieren. (4 Personen) LVBM