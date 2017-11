Fruchtiger Selleriesalat

Pumpernickel darin kurz anbraten. Auf einen Teller geben und beiseite legen. 1 Glas Sellerie auf ein Sieb geben, abtropfen lassen. 200g Weintrauben abspülen, von den Stielen zupfen, halbieren. 1 Bund Rauke abbrausen, putzen, trockenschleudern. 1 Birne vierteln, schälen, entkernen, in dünne Spalten schneiden. Saft 1 Zitronensaft mit Salz, Pfeffer und 1 TL Öl in einer großen Schüssel verrühren. Sellerie, Weintrauben und Birnen zugeben, mischen. Rauke locker unterheben. 100g Blauschimmelkäse in Stückchen teilen. Salat mit Käse und Pumpernickel bestreut servieren. (für 4 Personen) CMA