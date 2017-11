Fränkischer Käsekuchen

Zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Hefeteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche nochmals kurz durchkneten, etwas größer als das Backblech ausrollen. Backblech einfetten, Teig darauf legen, Ränder hoch drücken. Mit einem Küchentuch abdecken, nochmals bei Zimmertemperatur gehen lassen. Für den Belag 1 kg Magerquark und 125 ml Milch verrühren, auf dem Teig verstreichen. 4 Eier mit 130g Zucker und 1P Vanillin-Zucker verquirlen, gleichmäßig verteilen. 1 kg Äpfel schälen, in dünne Spalten schneiden. Dachziegelartig auf dem Eier-Zuckerbelag anordnen. Blechkuchen ca. 15 min abgedeckt gehen lassen, im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 30 min backen. In Rechtecke schneiden, mit Puderzucker bestäuben. LVBM