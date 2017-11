Dresdner Butterstollen

1 kg Weizenmehl auf eine Arbeitsfläche geben, in die Mitte eine Mulde hineindrücken. Über dem Muldenboden 60g Hefe zerkrümeln, mit 125ml warmer Milch und etwas Mehl verrühren. Auf dem Mehlrand 400g Butter, 160g Zucker, gemahlener Anis, gemahlener Karadamom, etwas Zitronenschale verteilen, alles zusammen zu einem glatten Teig verarbeiten. An einem warmen Ort ca. zwei Stunden gehen lassen, dann nochmals durchkneten, dabei die Früchtemischung zufügen. Zu einem Oval formen und längs so zusammenklappen, dass die Ränder nicht genau aufeinander liegen. Stollen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen ca. 50 bis 60 min backen. Nach dem Backen mit 150g flüssiger Butter schmelzen, mehrmals den noch warmen Stollen bepinseln. Mit 100g Streuzucker bestreuen, in Alufolie wickeln, auskühlen lassen. Nach dem Erkalten mit 80g Puderzucker bestreuen. CMA