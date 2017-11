Bunter Salat mit Hänchenbrust

1 große Möhre schälen, in Scheiben schneiden. 100g Hähnchenbrustfilet in Streifen schneiden. In 2 TL Distelöl in einer beschichteten Pfanne anbraten, 1 Tl gehackten Ingwer, 1 EL Sojasauce dazugeben, abgedeckt einige Minuten gar dünsten. Einige gemischte Salatblätter in der Sauce wenden, mit Hähnchenbruststreifen, Möhrenscheiben und 1-2 EL Sprossen anrichten. (1 Portion) Schneekoppe