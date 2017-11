Bohnencremesuppe mit Walnüssen

Pürieren, mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken. 2 rote Paprika in Stücke schneiden. 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe schälen, würfeln. 1 rote Chilischote fein schneiden. Zwiebel, Knoblauch, Chili und Paprika in 2 EL Olivenöl dünsten. 2 TL Tomatenmark einrühren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. 50g Walnüsse grob hacken, in 1 EL Olivenöl anrösten. 50g Walnüsse klein hacken. Mit 1 EL Olivenöl, 2 EL Crème fraîche und 1 Msp Rosmarin vermischen. 2 Scheiben Toastbrot hellblond toasten. Mit Walnusspaste bestreichen. Unter dem Grill kurz gratinieren, dann in kleine Würfel schneiden. Suppe mit Pesto Rosso, Walnüssen und den Walnuss-Croûtons anrichten. Mit Rosmarin garnieren. (4 Personen, 396 kcal/Portion) Kalifornische Walnüsse