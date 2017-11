Bohnencreme-Suppe mit Lammfilet

Bohnen abgießen, mit 40g passierten Tomaten zugeben, kurz einkochen, mit 800ml Brühe auffüllen. Ca. 1 Stunde kochen, bis die Bohnen weich sind. Kurz vor Ende der Garzeit ¼ Bund Zitronenthymian zupfen, zur Suppe geben. Einige Bohnen zum Garnieren herausnehmen, Rest der Suppe pürieren, abschmecken. 200g Lammfilet kurz würzen, in der restlichen Butter rosa braten. 100g Vollmilchjoghurt mit 1 TL Currypulver verrühren. ½ Bund Koriander waschen, trocken schütteln, Blättchen grob hacken. Die Bohnencreme auf Teller verteilen, in jede Suppe einen Klecks Curryjoghurt geben. Lammfilet in Scheiben schneiden, auf die Suppe legen und mit Bohnen und Koriander bestreut servieren. (4 Personen) Bayer. Milchwirtschaft