Bärlauch-Creme mit Spargel

Für die Suppe 1 l Geflügelbrühe zum Kochen bringen, 300g weißen Spargel schälen, schräg in lange 5 mm dicke Scheiben schneiden, in der Brühe 3-4 min bissfest kochen. Spargel aus der Brühe heben, in einer flachen Schüssel beiseite stellen. 1 Lauchstange und ½ Fenchelknolle waschen, Wurzeln und welke Blätter entfernen, Rest klein schneiden. 50g Kartoffeln schälen in kleine Würfel schneiden. Gemüse mit 1 EL Butter einige Minuten andünsten, evtl. einige Lauchringe für die Dekoration herausnehmen, beiseite legen. Gemüse mit 50ml Weißwein ablöschen, um die Hälfte einkochen. Suppe mit Brühe aufgießen und 15 min kochen, bis das Gemüse weich ist. Suppe im Mixer pürieren, nach und nach die Bärlauchbutter dazugeben. Abschmecken, zusammen mit Spargelscheiben auf dem Herd noch einmal kurz aufkochen, dann servieren. (4 Personen) LVBM