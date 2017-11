Ausgezogene Krapfen

Manfred Wagner Daraus 25 Bällchen formen, auf einen mit Mehl bestreuten Kuchendeckel legen, mit einem sauberen Küchentuch bedecken und gehen lassen, bis sie um die Hälfte größer geworden sind. 1,5 kg Frittierfett in einem flachen Topf erhitzen, bis ein hölzerner Kochlöffel beim Hineintauchen kleine Bläschen wirft. Ein Bein auf einen Schemel oder ähnliches stellen und ein sauberes Küchentuch aufs Knie legen. Finger mit Mehl bestäuben, die Hefebällchen auf dem Knie von innen nach außen in eine runde Form mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimeter ziehen. Den Teig ins heiße Fett legen, mit einem Schöpflöffel etwas vom flüssigen Fett über den Krapfen gießen. Dadurch geht der Krapfen in die Höhe und außen bildet sich ein brauner Rand. Nach 1 bis 2 min den Krapfen umdrehen, bis der Rand an beiden Seiten hellbraun ist. Krapfen aus dem Topf nehmen, Fett abtropfen lassen und mit etwas Puderzucker bestreuen.