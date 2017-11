Wie mache ich Smoothies selbst?

Viele Vitamine zu sich nehmen ist gerade in der kalten Jahreszeit essentiell. Smoothies – ein Mixgetränk aus Obst und Wasser, Saft oder Milch – lassen sich leicht selbst zubereiten und dem eigenen Geschmack anpassen.



Zutaten und Zubereitung

Als Zutat kann Obst (beispielsweise Banane, Apfel, Birne), aber auch Gemüse und Kräuter (beispielsweise Karotten, Petersilie oder Spinat) verwendet werden. Je nach Geschmack und Menge füllen Sie diese in einen Mixer und geben anschließend Wasser, Milch oder Saft dazu, bis die Früchte bedeckt sind. Nach dem Mixen entweder sofort verzehren oder noch für einige Zeit in den Kühlschrank stellen.

Ein Smoothie könnte demnach etwa so zusammengestellt werden: ein geviertelter Apfel, eine grob zerkleinerte Karotte, ein Stückchen geschälter Ingwer, eine kleine Hand voll Haferflocken und ein Teelöffel Leinsamen. Alle Zutaten werden in den Mixer gegeben und mit Wasser, Milch oder Saft aufgegossen. Der fertige Smoothie ist ein reichhaltiges Frühstück oder perfekt als Snack für die Arbeit.

Wer keine frischen Früchte greifbar hat, kann auch auf gefrorene Beeren zurückgreifen. Diese ebenfalls in Saft tränken und mixen. Gerade im Sommer eine kühle und erfrischende Variante.