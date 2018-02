Lebensmittel-Discounter im Check: Welcher ist der beliebteste Discounter?

Was mögen die Deutschen an Discountern?





Die Deutschen kaufen gerne beim Discounter ein. In der Kundengunst schneiden die großen Discounter insgesamt auch recht gut ab, wie eine aktuelle Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv zeigt.Der Grund für die Beliebtheit der Discounter ist wenig überraschend: das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleich sechs der acht bewerteten Lebensmittel-Discounter (Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl , Netto, Netto Marken-Discount Norma , NP Discount und Penny) erzielen in diesem Bereich ein gutes Ergebnis. Bei Lidl wird das Preis-Leistungs-Verhältnis sogar als sehr gut eingestuft. Fünf Lebensmittel-Discounter schneiden mit dem Gesamturteil "gut" ab, drei weitere sind befriedigend.Überraschend: Nicht etwa die günstigen Preise, sondern viel häufiger der Standort, ist entscheidend bei der Wahl eines Discounters. Kunden bevorzugen in der Regel also die Filialen in ihrer Nähe. Dies spricht auch für einen harten Wettbewerb der Unternehmen mit nur relativ geringen Preisabweichungen bei vielen Produkten.Die Kunden sind mehrheitlich von der Produktqualität bei ihrem Discounter überzeugt: Rund 77 Prozent bewerten die Qualität der Lebensmittel, etwa Geschmack und Frische, positiv. Kritik äußern viel in punkto Einkaufsumfeld. Nur annähernd jeder dritte Kunde zeigt sich von den Verkaufsräumen sowie Sauberkeit, Atmosphäre oder Warenpräsentation nicht zufrieden. Hier besteht aus Kundensicht noch Nachholbedarf. Und: Fast jeder fünfte Kunde hat sich beim Lebensmittel-Discounter schon einmal geärgert. Der am häufigsten genannte Grund waren lange Wartezeiten an der Kasse.Jetzt aber zum richtig spannenden Teil: Wer ist der beste Discounter aus Sicht der Kunden? Sieger und damit beliebtester Lebensmittel-Discounter ist Lidl mit dem Gesamt-Qualitätsurteil: "gut". Der Anbieter überzeugt mit der höchsten Kundenzufriedenheit in allen untersuchten Leistungsbereichen. Dabei erzielt Lidl beim Preis-Leistungs-Verhältnis, Lebensmittel-Qualität und Produktsortiment als einziger Discounter sehr gute Resultate. Eine sehr hohe Weiterempfehlungsbereitschaft und wenig Kundenärgernisse tragen ebenfalls zum positiven Abschneiden bei.Auf dem zweiten Rang folgt Aldi Nord, ebenfalls mit einem guten Gesamturteil. Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Produktsortiment zeigen sich jeweils 84 Prozent der Kunden zufrieden, in Bezug auf die Qualität der Lebensmittel 82 Prozent. Zudem äußern die Kunden von Aldi Nord die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft.Den dritten Rang nimmt Aldi Süd (Qualitätsurteil: "gut") ein. Das Unternehmen platziert sich in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität der Lebensmittel, Produktsortiment und Filialgestaltung unter den besten drei Discountern. Zudem ist die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden hier am drittstärksten ausgeprägt.In die Online-Befragung flossen insgesamt 800 Bewertungen von Verbrauchern ein, die in den letzten zwölf Monaten bei einem Lebensmittel-Discounter eingekauft hatten. In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich jeweils 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf acht Anbieter zu. Im Mittelpunkt der Panel-Befragung standen die Meinungen der Verbraucher zu den Aspekten Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität der Lebensmittel, Produktsortiment, Service und Filialgestaltung. Darüber hinaus flossen die Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundenärgernisse in die Gesamtwertung ein.1. Lidl: gut (79,2 von 100 möglichen Punkten)2. Aldi Nord: gut (77,1)3. Aldi Süd: gut (74,2)4. Penny: gut (72,3)5. Netto: gut (72,0)6. Netto Marken-Discount: befriedigend (69,3)7. NP Discount: befriedigend (68,9)8. Norma: befriedigend (64,9)Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität