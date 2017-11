Lava Cakes Zuhause machen

Sie schmecken nicht nur gut, sondern sehen auch spektakulär aus: Lava Cakes sind Kuchen mit einem flüssigen Kern. In Frankreich sind die Kuchen schon lange beliebt. Damit sie ihren Namen verdienen, müssen sie außen fluffig und im Inneren noch flüssig sein, wenn sie aus dem Ofen kommen.



Richtigen Backutensilien nötig

Damit die Zubereitung leicht von der Hand geht, sind spezielle Backutensilien wichtig. Der französische Buchautor Louis Girod empfiehlt runde Ausstechförmchen oder Backringe mit sechs Zentimeter Durchmesser und vier Zentimeter Höhe. Wenn die Lava Cakes dagegen in einer klassischen Backform mit Boden gebacken werden, bekommt man sie nur schwer unbeschadet aus der Form heraus. "Mit Backringen braucht man nur einen Spatel unter den Kuchen zu schieben, um ihn auf den Teller zu setzen, bevor man den Ring vorsichtig abnimmt", sagt Girod.

Auch Backanfänger können sich an Lava Cakes wagen. "Der Teig ist leicht zuzubereiten, nur beim Backen erfordert es etwas Fingerspitzengefühl", sagt Jasmin Schlaich, Bloggerin und Buchautorin. Der Knackpunkt ist die richtige Backzeit, da jeder Backofen unterschiedlich ist. Manchmal dauert es nur zehn Minuten, manchmal aber auch länger, bis die Küchlein innen noch flüssig sind. Herumexperimentieren hilft.

Der Klassiker sind Schokoladen-Lava-Cakes. Schlaich schneidet dafür 90 Gramm Butter in kleine Stücke und zerhackt 100 Gramm Zartbitterschokolade. Beides wird in eine Schüssel gegeben und über einem heißen Wasserbad geschmolzen. Zwischenzeitlich 30 Gramm Speisestärke mit einem Teelöffel Backpulver mischen. Dann drei ganze Eier mit 50 Gramm Zucker und einem Päckchen Vanillezucker in einer Schüssel aufschlagen. "Die Butter-Schokoladen-Mischung und die Stärkemischung zügig unterrühren, bis eine homogene Masse entsteht", sagt Schlaich.

Dann füllt sie den Teig in die eingefetteten Backförmchen und stellt das Ganze für 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend müssen die Lava Cakes etwa zehn Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Danach die Kuchen aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und sofort servieren.

Für Joachim Habiger, Koch und Konditor aus Fellbach, sind Lava Cakes eine Abwandlung der süßen Eierspeise Soufflé. Für zwölf Stück mischt der Konditor fünf ganze Eier und fünf Eigelb mit Zucker. Das Eiweiß der fünf Eier muss dabei sauber vom Eigelb getrennt werden und in einer sauberen, fettfreien Schüssel mit einer Messerspitze Backpulver aufgeschlagen werden. "Um dann den Zucker besser zu lösen, kann man das Eiweiß auch auf etwa 40 Grad anwärmen", sagt Habiger. Außerdem sollte das Eiweiß nicht zu lange aufgeschlagen werden, sondern eher cremig bleiben: "Dann kann man das Eiweiß besser unter die Schokoladenmasse heben." dpa-mag