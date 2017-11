Ingwer: Natürliches Gewürz und Heilmittel

Vom Geschmack her ist Ingwer umstritten: Entweder man liebt oder man hasst ihn. Dennoch sind die positiven Wirkungen dieser Wurzel nicht von der Hand zu weisen. Denn dieser ist ein natürliches Heilmittel.Ingwer stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum. Dort wird er schon seit Jahrhunderten im Bereich des Kochens und der Medizin verwendet.Bekannt ist Ingwer vor allem als Gewürz in der heimischen Küche. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so frisch, kandiert oder eingelegt. Als Pulver oder getrocknet ist Ingwer ebenfalls käuflich, genauso wie als Tabletten oder Kapseln.Ingwer dient entweder zur Verfeinerung und zum Würzen von Speisen oder zur Einnahme gegen verschiedene Beschwerden. Dazu zählen beispielsweise Muskelschmerzen, Übelkeit, Husten oder Kopfschmerzen. Bei Erkältung kommt er ebenfalls zum Einsatz. Zudem fördert er die Verdauung und gilt als Hilfsmittel gegen Reiseübelkeit. Auch in stressigen Phasen und der damit verbunden Müdigkeit hilft die Wurzel.Die Apotheken Umschau rät schwangeren oder stillenden Frauen, dies vor der Einnahme von Ingwer mit ihrem Arzt abzusprechen. Das Gleiche gilt für Personen mit einem sensiblen Magen und Gallensteinen sowie einer Blutungsneigung.Der Ingwergeschmack ist allgemein wohl eher unter scharf und würzig bekannt. Je nach Herkunftsland und Zeitpunkt der Ernte hat er jedoch eine eigene Note, die sich auch in der Intensivität des Geschmacks unterscheidet.Am bekanntesten sind wohl kandierte Ingwerstücke sowie Ingwertee oder -wasser. Dazu werden frische Ingwerstücke mit kochendem Wasser übergossen. Mindestens zehn Minuten muss der Ingwer ziehen. Verwenden Sie Bioingwer, muss dieser nicht geschält werden. Anschließend lässt sich das Ganze noch mit Zitrone und Honig verfeinern. Ingwertee ist aber auch schon fertig im Handel erhältlich. Dieser wird zur Vorbeuge bei einer Erkältung, Verdauungsproblemen oder Krämpfen während der Menstruation getrunken.Bei der Zubereitung von Essen ist Ingwer vielfältig einsetzbar. Sowohl in Suppen und Currys als auch in Salaten und Fischgerichten findet er seine Anwendung.Der Ingwer sollte luftdicht, und somit gut verschlossen im Kühlschrank verstaut werden. Etwa drei Wochen hält sich dieser dann. Wer ihn länger aufheben möchte, der sollte den Ingwer einfrieren. Dies ist im geschälten oder ungeschälten Zustand möglich. Bevor Sie ihn in einen Gefrierbeutel geben, sollten sie ihn noch mit Klarsichtfolie umwickeln. Wer diesen gleich portioniert einfrieren will, schält und hackt diesen. Anschließend wird er auf einen Teller oder ein Tablett portioniert und anschließend in das Gefrierfach gestellt. Sind die einzelnen Portionen gefroren, kann man ihn in eine Gefrierdose tun. Dadurch ist er für ein paar Monate haltbar.Dass Ingwer auch in der marokkanischen Küche genutzt wird, beschreibt dieser Artikel: www.infranken.de/sv/erleben/essen-trinken/Aus-der-Tajine-auf-den-Teller;art155608,1608410