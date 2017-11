Gut gestärkt in den Tag

Ein Frühstück muss Kindern schmecken, damit sie es gerne essen. Für Eltern zählt, dass es gesund ist und sich am hektischen Morgen schnell zubereiten lässt. Cerealien vereinen alle Ansprüche. Kombiniert mit frischem Obst und Milch oder Joghurt lässt sich daraus rasch ein gesundes Frühstück zaubern.

Erst kürzlich fand eine unabhängige Studie heraus, dass Kinder und Jugendliche, die Cerealien frühstücken, sich besser ernähren als Gleichaltrige, die etwas anderes essen. Konkret heißt das: Die Heranwachsenden nehmen weniger Fett und zugesetzten Zucker zu sich, dafür mehr wertvolle Nährstoffe wie Ballaststoffe und Eiweiß sowie Vitamine und Calcium.

Cerealien-Frühstücker verzichten außerdem seltener auf ein Frühstück als Heranwachsende, die keine Cerealien essen. Da Cerealien einfach und schnell zuzubereiten sind, hilft es, nicht nur regelmäßig zu frühstücken.

Das Frühstück ist zudem ausgewogen und abwechslungsreich. Vermutlich liegt es daran, dass Cerealien-Frühstücker häufiger Milch, Joghurt und Obst essen als Gleichaltrige, die andere Lebensmittel verzehren. Darüber hinaus sind sie körperlich aktiver und neigen weniger zu Übergewicht.

Im Supermarkt stehen Eltern vor einer großen Auswahl an Cerealien. Doch zu welchen sollen sie greifen? Experten raten, Produkte zu bevorzugen, die aufgrund ihrer Rezeptur Vorteile bieten: Zum Beispiel Cerealien mit einem hohen Vollkornanteil. Nur in Vollkorngetreide befinden sich Bestandteile, die den menschlichen Körper mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen versorgen.