Gut für Gaumen und Gesundheit

Sei es um wie im Christentum ursprünglich vorgesehen eine Zeit der Buße einzulegen oder einfach um sich selbst und nicht zuletzt seiner Figur etwas Gutes zu tun - Fasten bedeutet nicht automatisch Genussverzicht. Auch bedarf es keines skurrilen Einfallsreichtums wie den der Mönche im Mittelalter. Da Fisch seit jeher als Fastenspeise erlaubt ist, erklärten diese kurzerhand im Wasser lebende Tiere wie Biber zu "Wassertieren", um sie genüsslich bei Tisch zu verspeisen. Dabei kann Fisch das Fasten tatsächlich zum Gaumenschmaus machen und tut dabei auch noch der Gesundheit gut.

Vor allem fettreiche Kaltwasserfische wie Lachs, Makrele oder auch Karpfen enthalten wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Und die sind echte Gesundheits-Multitalente: Die regelmäßige Aufnahme dieser Fettsäuren trägt dazu bei, Blutfettwerte zu verbessern, den Blutdruck zu senken sowie die Immunabwehr zu stärken. Verstärkt wird die gesundheitsfördernde Wirkung von Fischspeisen außerdem durch den hohen Vitamingehalt. Von Vitamin A über Vitamin B1 und B2 bis hin zu Vitamin D ist eine Fülle aller wichtigen Vitamine im leicht verdaulichen Fischfleisch enthalten - und kann so problemlos vom menschlichen Körper aufgenommen und verarbeitet werden. Zudem ist Fisch eine nennenswerte Jod-Quelle. Das lebenswichtige Mineral ist in Deutschland kaum im Boden enthalten und kann daher nicht durch den Verzehr von Gemüse aufgenommen werden. Nicht selten kann eine Jod-Unterversorgung zu Schilddrüsenerkrankungen führen. Dem wirkt der regelmäßige Verzehr von Seefisch entgegen, welcher auch bei der Verarbeitung nicht an Jod verliert. Für eine ausgewogene Ernährung werden mindestens ein bis zwei Fischmahlzeiten pro Woche empfohlen, um den Bedarf an allen wichtigen Inhaltsstoffen optimal zu decken.

Möglichkeiten zum Fischgenuss bieten sich Feinschmeckern direkt in der Region zuhauf. Wegen der Lage am Fluss und der günstigen Klimaverhältnisse hat die Fischerei in Oberfranken bereits eine fast 1000-jährige Tradition. Gefischt wird vorwiegend aus Zuchtteichen, aber auch Regnitz und Main haben eine große Artenvielfalt zu bieten. So sind Hecht, Zander, Saibling und Forelle nur einige der vielen Fischgerichte, die man sich hier auch ganzjährig in den zahlreichen Gaststätten der Region schmecken lassen kann - schließlich mundet Fisch nicht nur zur Fastenzeit. Typisch für Franken ist vor allem der hochrückige Spiegelkarpfen, welcher seine Saison zwischen Oktober und April hat. Blau gekocht eignet er sich auch hervorragend als Fastenspeise, da so alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Traditionell wird er dann mit Salzkartoffeln serviert.

Sophie Gürtler





Rezept-Tipp: Kräuterseelachs in Pergament

Zutaten für 4 Personen:



4 Seelachsfilets à ca. 125 g

je 1 rote, gelbe und orange Paprikaschote

2 rote Zwiebeln

7 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 Bund glatte Petersilie

1 Bund Basilikum

50 g gehackte Mandeln

1 Knoblauchzehe

4 Bögen Pergamentpapier



Zubereitung (ca. 30 Minuten):



1. Paprikaschoten waschen, putzen und in Streifen schneiden. Zwiebeln schälen, in Spalten schneiden und in 2 EL Olivenöl andünsten. Paprikastreifen zufügen, weitere 3 Minuten dünsten und mit Salz und Pfeffer würzen.



2. Kräuter waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett unter ständigem Rühren goldbraun anrösten. Kräuter, Knoblauch und Mandeln mit 5 EL Olivenöl pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



3. Backofen auf 180°C vorheizen. Seelachsfilets waschen, trocken tupfen und die Kräuterpaste darauf streichen. Das Gemüse auf 4 Pergamentpapierstücke verteilen und den Fisch darauf legen. Pergament möglichst dicht wie ein Bonbon verschließen, auf ein Backblech setzen und im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten garen. Dazu schmecken kleine Röstkartoffeln.

