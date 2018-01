Fleisch zum Trinken - Metzgermeister: "Das Produkt polarisiert"

"In eine Marktlücke gestoßen"



Rind oder Hühnchen aus der Flasche: Seit gut sechs Wochen ist Metzgermeister Peter Klassen mit neuen Fleisch-Drinks auf dem Markt. "Das Produkt polarisiert extrem", berichtet der 55-Jährige aus Temmels bei Trier. "Es gibt Kunden, die sagen: "Nein, auf keinen Fall." Andere "Ja, klasse, auf jeden Fall." Aber es gibt überhaupt nichts dazwischen." Insgesamt sei das Interesse an der Trink-Mahlzeit, die er unter dem Namen "Pete & Phil's" anbietet, sehr groß.Rund 1500 Flaschen pro Tag füllt er nach eigenen Angaben ab. "Wir schaffen es nicht, einen Vorrat anzulegen." Die hell-, rot- und dunkelbraunen Getränke werden in seinem Laden, online und über ein Netz von Vertriebspartnern verkauft. Ab Februar sollen dann 3000 Flaschen täglich mit den drei Sorten "Butcher's Beef", "Beef Bombay" und "Poulet Royal" gefüllt werden.Die Trink-Mahlzeit, die ungekühlt ein Jahr haltbar ist, sei für Menschen gedacht, die unterwegs seien - wie Handwerker, Lkw-Fahrer oder Sportler. Aber auch ältere Menschen, die nicht mehr so gut kauen könnten, deckten sich ein. Klassen zeigt sich überzeugt: "Wir sind in eine Marktlücke gestoßen."