Damit der Abend harmonisch bleibt

Am Valentinstag mit dem Partner romantisch Essen zu gehen ist bei vielen Tradition. Doch es gibt einige Dos and Don'ts, die es zu beachten gilt, wenn der Abend nicht als Desaster enden soll.



Auf keinen Fall sollte man...

• Meckern. Sich während des Essens schon über den Geschmack aufzuregen bringt niemandem etwas und vermiest die Stimmung. Auch die Serviceleistung des Kellners wird nicht besser, wenn man ihn mit bösen Blicken bedenkt.



• Streiten. Kritische Themen bleiben besser zu Hause oder auf der Arbeit. Dem Partner wird es nicht gefallen, wenn ihm zwischen Kerzenschein und Bratenduft fehlende Mithilfe im Haushalt unterstellt wird.



• Bevormunden. Das herrische und ungefragte Mitbestellen führt fast immer zu Reibungen. In einer gleichberechtigten, harmonischen Partnerschaft lässt man dem Anderen freie (Essens-)Wahl.





Ausdrücklich erwünscht ist hingegen...

• Aufmerksamkeit. Die Gelegenheit ist prädestiniert für tiefgründige Gespräche. Dabei dem Partner aufmerksam zuhören und sich auch mal nach dem Befinden oder Gedanken, Wünschen und Träumen erkundigen.



• Besonderheit. Wer im Alltag nicht auf High Heels laufen kann, sollte sich für ein Abendessen nicht damit quälen. Für den Anlass dürfen aber ruhig der hochwertige Schmuck und die schicke Bluse heraus gekramt werden.



• Das richtige Restaurant. Einer der wichtigsten Wohlfühlfaktoren ist die Umgebung. Vegetarier möchten nicht ins Steakhouse und der Genießer hadert mit Fastfood. Im Restaurant um die Ecke schmeckt es immer gut? Dann kein Risiko eingehen und schnell einen Tisch reservieren! Iris Müller