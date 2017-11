Aus der Tajine auf den Teller

Wer sich an der Küche Marokkos versuchen will, braucht Ingwer, Safran, Kreuzkümmel und Kurkuma - und ein bisschen Gespür für das Essen. So kochten die Marokkaner nicht mit Messbechern oder Waagen, erzählt Rob Palmer. Der Australier ist gemeinsam mit seiner Frau Sophia durch ihr Heimatland Marokko gereist, hat dort ihre Familie getroffen - und ganz genau in die Kochtöpfe geschaut. Das Augenmaß zählt. Außerdem sei Slow-Cooking die Devise. "Die Einheimischen zelebrieren das Essen, es liegt in ihrer Kultur, mit der ganzen Familie und Freunden in der Küche zu sein." Die Lebensmittel müssten mit allen Sinnen erkundet werden, sagt Rob Palmer. Er und seine Frau sind so fasziniert von der Küche des Landes, dass sie ein Buch darüber geschrieben haben ("Zu Gast in Marokko"). Aber was ist typisch marokkanisch? Klar, es sind vor allem die Klassiker: Couscous, Lammfleisch und Gerichte aus der Tajine. Das sind auch die Lieblingsgerichte von Julia Komp-Hamzaoui, Köchin und Mitglied beim Verband der Köche Deutschlands. Für ihr Couscous mit Lamm nutzt sie einen Dämpfer. Das Lammfleisch würzt sie mit Salz, Pfeffer, Tabil, Ras el Hanout und Kurkuma und brät es dann mit Zwiebeln und Knoblauch. "Tomatenmark mit anrösten und mit Wasser und gehackten Tomaten ablöschen", rät die Köchin. Dann kommen noch Kichererbsen hinzu, und alles köchelt eine Stunde lang. "Währenddessen Möhren, Kartoffeln und Kürbis schälen und in grobe Stücke schneiden." Die Stücke kochen 15 Minuten in der Soße mit. Schließlich wird alles mit dem Couscous serviert.



Weiße Rosinen, Zitronen und Kichererbsen

Eine Tajine ist ein Lehmtopf - aber auch das Gericht, das darin zubereitet wird, nennt sich so. In der Tajine lässt sich braten, kochen und dünsten. Das Ergebnis: ein ganzes Gericht aus einem Gefäß. Es sind die selbst gemachten Würzmischungen und die Frische der Produkte, die Köchin Komp-Hamzaoui an der landestypischen Küche besonders mag. Ihre liebsten Zutaten sind weiße Rosinen, eingelegte Zitronen und Kichererbsen. Mohammed Rahal ist Chefkoch beim Luxus-Cateringservice "Groupe Rahal" in Marrakesch. Er erzählt, dass die Küche in Marokko normalerweise Sache der Frauen ist - mit Ausnahme der Zubereitung der Hähnchenspieße (Brochettes) und Lammspieße (Meschoui). Das wichtigste Getränk ist vermutlich frischer Minztee. "In Marokko trinkt man überall und zu jedem Anlass Minztee."

Zur Vorspeise servieren die Marokkaner gern Salate aus rohen und gekochten Zutaten oder auch kalte Gemüsepürees. Süßspeisen bestehen oft aus Mandelmischungen, Orangenblütenwasser, Honig und Zimt.

Beliebt zum Dessert ist Granatapfel, sagt Rob Palmer. Er und seine Frau haben eine moderne Salat-Variante mit den fruchtigen Kernen entwickelt: Fenchel-Blutorangen-Salat. Das Dressing besteht aus Blutorangensaft, Olivenöl, Dijon-Senf sowie Meersalz und Pfeffer. In den Salat kommen dünne Scheiben von Fenchel, Radieschen, Blutorangen und Avocado. Zuletzt Dill und die Granatapfelkerne hinzugeben. dpa-mag