Zwiebelfleisch zur Brotzeit

Neben der kreativen Resteverwertung besteht die große Kunst der traditionellen Küche vor allem darin, Anspruchsloses anspruchsvoll zu veredeln. Das in vielen Haushalten, in Metzgereien oder auch in vielen Kellerwirtschaften zubereitete Zwiebelfleisch belegt beide Eigenschaften mit kulinarisch überzeugendem Ergebnis. Man isst es vor allem in der wärmeren Jahreszeit. In einigen Gegenden ist es ein typisches Kellergericht.



Zubereitung

Für die Zubereitung von Zwiebelfleisch benötigt man ein Stück gepökelten und gekochten Schweinebauch als Braten oder in der Verwendung von Reststücken. Das Fleisch wird sehr fein in Scheiben geschnitten, mit ebenfalls dünn geschnittenen Zwiebeln abwechseln in eine Schüssel geschichtet und mit einer Marinade aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer, ev. Gurken und verschiedenen Kräutern eingelegt. Dann lässt man es ein bis zwei Tage an einem kühlen Ort durchziehen und serviert es zum Beispiel zur Brotzeit oder mit Bratkartoffeln zu einem kühlen Bier.

