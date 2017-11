Morgens schon das Auto kratzen, dann friert man acht Stunden im Büro, nur um sich dann wieder ins kalte Auto zu setzen. Noch ein schneller Einkauf und man kommt durchgefroren und düster gelaunt nach Hause. Da hilft nur eines: etwas Warmes zu trinken.

Unser Weihnachtskakao wärmt von Innen und zaubert Ihnen auch nach dem schlimmsten – und kältesten – Tag ein Lächeln ins Gesicht.



Zutaten für zwei große Tassen 450 Milliliter Milch

1 Zimtstange

1 Vanilleschote

Gemahlener Kardamom

Gemahlene Gewürznelke

2 Esslöffel Backkakao

Zucker



Sahne

Kleine Marshmallows



Geben Sie die Milch zusammen mit der Zimtstange in einen Topf. Halbieren Sie die Vanilleschote, kratzen Sie das Mark heraus und geben Sie dieses mit der Schote dazu. Erhitzen Sie die Milch, kochen Sie sie aber nicht. Wenn die Milch die gewünschte Temperatur erreicht hat, nehmen Sie sie vom Herd und rühren Sie den Backkakao unter. Da dieser keinen Zucker enthält, müssen Sie diesen nach Geschmack ergänzen. Fügen Sie messerspitzenweise Kardamom und Nelke dazu. Füllen Sie den duftenden Kakao in schöne dickwandige Tassen und geben Sie Marshmallows hinein. Am Schluss kommt ein guter Klecks geschlagene Sahne und eine Prise Zimt obenauf – fertig ist ihr Feierabenddrink. Für Feier- und Frosttage empfehlen wir zusätzlich noch einen Schuss Rum.