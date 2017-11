Vollmundiger Glühwein

Glühwein ist toll, wärmt er doch gleichzeitig von außen und von innen. Nichts wärmt klamme Hände besser, als eine Tasse Glühwein und nichts strahlt mehr innere Wärme aus, als ein Schluck des himmlischen Gebräus. Wer eine alternative zum meist zu süßen gekauften und zum meist am Stand zu teuren Glühwein sucht, der ist hier genau richtig! Entscheidend ist die Wahl des Rotweines. Entgegen der allgemeinen Annahme „ein Billiger tuts auch“ werden Sie nur dann einen geschmackvollen Glühwein erhalten, wenn Sie einen guten Wein nehmen. Daher raten wir Ihnen einfach zu Ihrem Lieblingsrotwein.



Zutaten 1 Flasche Ihres Lieblingsrotweines

120 Milliliter Johannisbeersaft

75 Gramm braunen Zucker

1 unbehandelte Orange

1 unbehandelte Zitrone

2 Zimtstangen

5 Gewürznelken

1 Messerspitze Kardamom



Waschen Sie die Zitrone und die Orange gründlich und mit heißem Wasser und schälen Sie mit einem Gemüseschäler breite Streifen der Schale ab. Es ist nicht schlimm, wenn etwas vom bitteren weißen Inneren an der Schale haftet, da diese nach der Ziehzeit heraus gesiebt wird. Pressen Sie die Früchte im Anschluss und geben Sie den Saft zusammen mit Zucker, Rotwein und dem Johannisbeersaft in einen Topf. Rühren Sie die Gewürze unter und erhitzen Sie das Gebräu. Achten Sie bitte darauf, den Glühwein nicht zu kochen! Lassen Sie den Topf eine Viertelstunde auf dem Herd. Zum Schluss seihen Sie den Glühwein ab.