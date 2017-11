Sommerfrische Zitronentarte

Im Sommer mag man es gerne leicht und fruchtig, anstatt schwer und zuckersüß. Diese Zitronentarte ist der perfekte Frischekick für den Sonntagskaffee oder für die Kaffeepause zwischendrin. Ein mürber Boden trifft auf eine herrliche Zitronenfüllung. Ergänzt durch einen Klecks Vanilleeis gibt’s kaum etwas Köstlicheres.



Zutaten 200 Gramm Mehl

125 Gramm Butter

1 Ei

1 – 2 Esslöffel kaltes Wasser

3 Esslöffel Zucker

2 Teelöffel Backpulver



300 Milliliter Zitronensaft

350 Milliliter Apfelsaft

Etwas Zucker

1.5 Päckchen Vanillepuddingpulver

1 unbehandelte Zitrone



Zunächst heizen Sie den Ofen auf 180 Grad vor. Im Anschluss geben Sie Mehl, Butter in kleinen Würfeln, das Ei, einen Teelöffel Wasser, den Zucker und das Backpulver in eine Schüssel und kneten Sie daraus fix einen Mürbteig. Ist der Teig zu fest, geben Sie noch etwas Wasser hinzu. Wickeln Sie den Teig in Frischhaltefolie und legen Sie ihn in den Kühlschrank.



Nun kommt die Füllung. Geben Sie Apfel- und Zitronensaft in einen Messbecher und gießen Sie etwa 500 Milliliter davon in einen Topf. Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen. Währenddessen rühren Sie das Puddingpulver in den restlichen Saft im Messbecher und geben Sie nach Geschmack Zucker hinzu. Rühren Sie das Puddinggemisch in den kochenden Saft im Topf und lassen Sie die Masse kurz aufkochen und andicken. Nun stellen Sie den Herd vom Topf. Waschen Sie die Zitrone, schälen Sie mit einem Zestenschäler oder einer feinen Küchenreibe die gelbe Schale ab und rühren Sie diese unter den Pudding.



Jetzt nehmen Sie den Teig aus dem Kühlschrank, legen eine gefettete Form damit aus und stechen Sie ihn mit einer Gabel mehrmals ein. Achten Sie darauf, dass Sie einen Rand formen. Nun backen Sie den Teig im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten vor. Im Anschluss nur noch die Masse auf dem vorgebackenen Boden verteilen und weitere 30 bis 35 Minuten backen.

Abgekühlt und mit einer Kugel Eis genießen.