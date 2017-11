Sommer auf dem Brot

Hummus schmeckt zu beinahe allem: zu Fladenbrot, herzhaftem Bauernbrot, zu gegrilltem Fleisch oder als Dip zu Gemüse. Da der Aufstrich fast ausschließlich aus Kichererbsen besteht, ist er zudem äußerst gesund und reichhaltig. Probieren Sie es doch einfach mal aus – zaubern Sie ein Schüsselchen Hummus und bringen Sie diesen zum nächsten Grillabend mit. Ihre Freunde werden begeistert sein!



Zutaten 1 Dose eingelegte und gekochte Kichererbsen

1 kleine Zehe Knoblauch

Etwas Oliven- oder Sesamöl

Pfeffer

Salz

Sesam

Kreuzkümmel

Koriander nach Geschmack

Etwas Zitronensaft



Zunächst muss der Knoblauch geschält und fein geschnippelt werden. Damit der Knoblauch etwas bekömmlicher und weniger scharf wird, dünsten Sie ihn kurz. Als nächstes gießen Sie die Kichererbsen ab. Heben Sie etwa drei Esslöffel des Suds auf und geben Sie diesen zusammen mit den Kichererbsen, einem Esslöffel Öl und dem Knoblauch in ein hohes Gefäß. Pürieren Sie alles so lange, bis die Masse die gewünschte Konsistenz hat und schmecken Sie dann mit Salz und Pfeffer ab. Falls der Hummus noch nicht streichfähig ist, geben Sie noch etwas Öl hinzu. Rühren Sie am Schluss Sesam, Kreuzkümmel und einen Spritzer Zitronensaft unter. Wer Koriander mag, hackt diesen und gibt ihn zum Servieren auf den Hummus. Fladenbrot dazu – fertig!