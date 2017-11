Sommer-Rollen für Figurbewusste

Sommer-Rollen sind der ideale Snack für zwischendurch und geben, zusammen mit etwas Soja-Sauce oder einem Dip, eine vollwertige und gesunde Mahlzeit ab. Mit etwas oder ganz ohne Reis sind die Sommer-Rollen kohlehydratarm, außerdem lassen sie sich kinderleicht selbst herstellen und sind vegan.



Zutaten Reispapier

1 Avocado

2 Karotten

½ Gurke

Eisbergsalat

Soja-Sauce

Etwas gekochten Klebreis nach Wunsch



Zuerst bereiten Sie die Füllung vor: schneiden Sie Avocado, Karotten und die Gurke in feine Streifen, die Länge passen Sie an die Größe ihres Reispapiers an. Den Salat waschen und schneiden Sie ebenfalls in schmale Streifen. Nun geben Sie warmes Wasser in einen flachen Teller mit Rand. Hier hinein kommen nacheinander die Blätter des Reispapiers, um sie einzuweichen. Legen Sie die Blätter einzeln in die Schüssel und lassen Sie sie etwa 20 bis 30 Sekunden darin. Das Papier sollte nun flexibel sein. Füllen Sie die Blätter immer direkt, denn wenn sie länger liegen, werden sie wieder hart. Ja nach Geschmack geben Sie etwas Reis an die linke Kante des Papiers, lassen Sie dabei einen etwa 2 Zentimeter breiten Rand. Auf den Reis (oder bei Verzicht darauf direkt auf das Papier) legen Sie einige Gemüsestreifen. Wenn Sie auf Reis verzichten, ersetzen Sie ihn durch Salat. Auf das Gemüse geben Sie einige Tropfen Soja-Sauce (Vorsicht, diese schmeckt äußerst intensiv), dann rollen Sie die Rollen von links nach rechts auf. Verfahren Sie mit den restlichen Blättern ebenso.

Besonders gut schmecken die Rollen, wenn man sie in etwas Soja-Sauce, Wasabi oder Erdnuss-Sauce dippt.