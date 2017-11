So wird Speisen zum Erlebnis

Lamm, Speckbohnen, dazu der Rotwein - alles perfekt. Doch das, was da auf dem Teller bzw. im Glas daherkommt, ist nicht allein der Gradmesser für einen gelungenen Abend im Restaurant. In die Erwartungshaltung mischt sich die Aussicht auf Erlebnis. Die Gastronomie hat sich darauf eingerichtet. Von

"Special-Diners" wird diese Haltung bedient mit dem schönen Nebeneffekt, dass der Gast stundenlang verweilt.

Blind zu sein, ist sicher keine schöne Vorstellung. Doch genau daran orientiert sich das Prinzip "Dinner in the dark", das durch die räumliche Ausgestaltung diesen wichtigen Sinn nimmt. Man geht zu Tisch - und sieht buchstäblich nichts, anders übrigens als der Kellner, der eine Nachtsichtbrille hat.



Dinner in the dark oder Krimidinner?

Speisen wollen und nichts dabei sehen: eine echte Herausforderung. Wie der Blinde auch, verlässt man sich auf andere Sinne, etwa den Tastsinn. Ein Training, das zunehmend besser funktioniert. Nach wenigen Stunden ist der Spuk vorbei und man kommt, hoffentlich wohlig satt, wieder in den Genuss des Augenlichts.

Schauspiel und Dinieren verbinden das Krimi- und Musical-Dinner. Speziell beim Krimi-Dinner ist man zwar zu Tisch, aber mitten im Geschehen. Entwickelt wird ein Fall, in dem böse Buben ihr Unwesen treiben und Herr Kommissar darauf aus ist, ihnen das Handwerk zu legen. Da kann es rund um die Tische hektisch werden, im schlimmsten Fall knallt es einmal, wenn die Polizei einschreitet.

In der Rolle des passiven Zuschauers bleibt der Gast dabei oft nicht. Der Kommissar bittet um Beistand und alle sind am Ermitteln, um die Winkelzüge der Verbrecherbande aufzudecken.

Sozusagen als Krönung des Ganzen kommt die Speisenfolge auf den Tisch, schließlich macht auch detektivische Tätigkeit hungrig.



Rock oder Kammerkonzert beim Musical-Dinner

Beim Musical-Dinner hingegen herrscht Club-Atmosphäre vor. Auf einer Bühne werden bekannte Musicalhits live zelebriert, während der Gast in den Tischgruppen davor genüsslich sein Menü verspeist. Auch die Räumlichkeiten sind so dekoriert, dass es ein Leichtes ist, in die Welt des Broadway abzutauchen. Das Club-Prinzip lässt sich auf weitere Darbietungen ausweiten - vom Kammerkonzert bis zur Rockband unplugged. Die Bühne erlaubt auch musikalisch anspruchsvollere Performance. Sicher etwas reduzierter, dafür aber mitten unter den Gästen präsentiert sich der Barde, der oft nur mit Gitarre oder Akkordeon zum Wirtshaussingen einlädt. Wenn der Funke überspringt, ein freudiges Erlebnis für alle Beteiligten, denn auch hier gilt: Singen macht hungrig und durstig. Und was kann es für den Wirt Schöneres geben als ein singendes Wirtshaus? geb