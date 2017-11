Rotes Vergnügen

Zur Zeit sieht man sie überall: die knackigen meist roten Erdfrüchte. Es gibt sie aber nicht nur in sattem Rot, sondern auch in Gelb, Violett und Weiß. Egal für welche Sie sich entscheiden – die Beete ist in jedem Fall köstlich. Und vielfältig. Wir verraten Ihnen hier fünf raffinierte Varianten, die Knollen zuzubereiten.



Salat Ganz klassisch kann man die rote Beete zu einem Salat verarbeiten. Richtig köstlich ist die Erdfrucht in Kombination mit einer weiteren Erdfrucht: Kartoffeln. Ergänzen Sie den Salat mit roten Kidney-Bohnen und Zwiebeln. Einen Frischekick geben Petersilie und Zitronensaft.



Aus dem Ofen Äußerst köstlich und dennoch kaum bekannt: Rote Beete aus dem Ofen. Kombiniert mit roten Zwiebeln und einem guten Schuss Balsamico-Essig werden die Roten Beeten zu einer vollmundigen Delikatesse. Das Ofengemüse schmeckt hervorragend zu einem schlichten Risotto oder zu Rinderfilet.



Carpaccio Hier ist es ganz besonders schön, wenn Sie verschiedenfarbige Beete haben. Gekocht, in feine Scheiben geschnitten und zusammen mit einer Vinaigrette auf einer Platte angerichtet schmeckt sie ganz wunderbar. Wer dem Ganzen noch einen herzhaften Touch verleihen möchte, der bröckelt etwas Schafs- oder Ziegenkäse darüber. Mit grob gemahlenem Pfeffer ein Gaumenschmaus!



Suppe Gerade jetzt, wo die Dunkelheit und Kälte an den Kräften zehren, ist Suppe eine Wohltat für Seele und Körper. Rote Beete-Suppe wird, wie alle Suppen, mit Zwiebeln, Karotte, Sellerie, etwas Lauch und Wasser angesetzt. Wenn das Gemüse gar ist, schmecken Sie die Suppe mit Muskat, Pfeffer und Salz ab und servieren diese mit einem Klecks Schmand und gehackten gerösteten Haselnüssen.



Rohkost Nur wenige wagen sich an die rohe Rote Beete. Machen Sie einen Versuch – es lohnt sich! Reiben Sie die rohe Rote Beete gemeinsam mit Weißkohl, Karotte, etwas Sellerie und einem Apfel. Ein Klecks Joghurt und etwas Essig runden den leckeren und überaus gesunden Salat ab.