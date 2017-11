Pfirsich mal anders

Pfirsiche gehören zum Sommer wie Sonne und Eis. Wer genug davon hat, die Pfirsiche einfach so zu essen, der sollte unsere köstliche Pfirsichtarte probieren. Sie ist herrlich süß, fruchtig frisch und dank des Karamells definitiv eine kleine Sünde!



Zutaten 200 Gramm Mehl

1 Ei

100 Gramm Butter oder Margarine

100 Gramm Zucker



3 oder 4 Pfirsiche

3 Esslöffel Sahne

6 Esslöffel Zucker

3 Esslöffel Wasser



Kneten Sie aus Mehl, Ei, Butter/Margarine und Zucker den Mürbteig zusammen. Wickeln Sie diesen in Frischhaltefolie und stellen geben Sie ihn in den Kühlschrank, während Sie die Pfirsiche und den Karamell vorbereiten. Heizen Sie den Ofen auf 190 Grad vor und waschen Sie die Pfirsiche. Entkernen Sie diese und achteln Sie sie. Geben Sie den Zucker in eine Pfanne und erhitzen Sie ihn. Achten Sie darauf, dass die Pfanne nicht zu heiß wird, denn Karamell wird bitter, wenn er zu dunkel wird. Wenn der Zucker vollständig geschmolzen ist, gießen Sie die Sahne unter ständigem Rühren in die Pfanne. Der Zucker wird zunächst verklumpen, das löst sich aber wieder. Geben Sie die Pfirsichstücke und das Wasser hinzu und lassen Sie den Karamell etwas köcheln. Wenn die Pfirsiche schön glasiert sind, nehmen Sie die Pfanne vom Herd. Nun nehmen Sie den Teig aus dem Kühlschrank, dritteln ihn und legen eine gefettete Tarteform mit zwei Dritteln des Teiges aus. Wichtig ist es, einen hohen Rand zu machen, um den Deckel später gut festdrücken zu können. Das übrige Drittel rollen Sie in der Größe der Tarteform aus, anschließend geben Sie die Pfirsich-Karamell-Masse in die Form und legen die Teigplatte darüber. Schneiden Sie überschüssigen Teig am Rand ab und drücken Sie den Deckel mit einer Gabel fest. Nun noch goldbraun backen – fertig ist der Kuchengenuss!