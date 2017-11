Omas Lebkuchen

Klirrend kalte Wintermorgen mit zuckrigem Reif auf den Dächern, mystischen Nebelschwaden über dem Fluss und rosa Wolken – so lieben wir den Winter! Pünktlich zum Anfang der Weihnachtszeit überrascht uns das Wetter in all seiner winterlichen Pracht. Zur perfekten Weihnachtsstimmung fehlen jetzt nur noch eine Tasse Glühwein und ein köstlicher Lebkuchen. Unsere sind so lecker, dass Ihnen keiner glauben wird, dass Sie - und nicht Oma - der Bäcker waren.



Zutaten 450 Gramm Zucker

4 Eier

250 Gramm gemahlene Haselnüsse

200 Gramm fein gehackte Haselnüsse

100 Gramm grob gehackte Walnüsse

100 Gramm Zitronat

100 Gramm Orangeat

1 EL fein gehackter Ingwer

3 bis 5 Esslöffel Rum



Von folgenden gemahlenen Gewürzen jeweils ½ Teelöffel:

Zimt

Koriander

Sternanis

Nelke

Piment

Kardamom



Oblaten



Hacken Sie zunächst Orangeat und Zitronat. Wer es gerne sehr fein hat, der gibt einen Esslöffel Mehl zur Mischung hinzu und hackt sie dann. Hat die Masse die gewünschte Körnung, geben Sie den Rum hinzu und lassen das Gemisch am besten über Nacht, mindestens aber ein bis zwei Stunden ziehen. Als nächstes geben Sie die Gewürze in eine heiße Pfanne und rösten diese eine Minute lang. Achten Sie darauf, dass sie nicht anbrennen!

Im Anschluss geben Sie Eier und Zucker in eine große Schüssel und rühren Sie beides schaumig. Wenn sich die Masse fast verdoppelt hat, geben Sie die restlichen Zutaten (Hasel- und Walnüsse, Zitronat und Orangeat, Gewürze) hinzu und verrühren alles zu einer homogenen Masse. Im Idealfall lassen Sie die Masse vor dem Backen 24 Stunden ruhen. Wer nicht so geduldig ist, der lässt diesen Schritt weg und versucht sich gleich mit der klebrigen Masse. Nach der Ruhezeit ist die Masse zwar noch immer klebrig, aber nicht mehr ganz so anhänglich.

Heizen Sie den Backofen auf 200 Grad Umluft vor, formen Sie mit nassen Händen kleine Kugeln und drücken Sie diese flach auf die Oblaten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie einen kleinen Rand rundherum lassen, denn die Lebkuchenmasse geht beim Backen noch etwas auf. Nun müssen die Lebkuchen für 12 bis 15 Minuten in den Backofen.

Nach der Backzeit ist es wichtig, dass Sie die Lebkuchen noch ein paar Minuten bei offener Ofentür im Ofen lassen – nur so können sie noch etwas nachziehen und schön weich werden.

Die Elisenlebkuchen schmecken sowohl pur als auch mit Schokoüberzug oder Zuckerguss.