Obstgespenster

Diese kleinen Kerlchen sehen toll aus, machen gar keine Arbeit und sind zudem auch noch gesund! Ideal also für eine Kinderparty oder einfach für den Gruselsnack zwischendrin. Sie benötigen lediglich zwei Zutaten und ein ruhiges Händchen. Wer das nicht hat, der muss sich Onkels Festers eiskaltes Händchen zur Hilfe holen!



Zutaten

3 Bananen

100 Gramm dunkle Kuvertüre



3 Grüne Äpfel

6 Esslöffel Erdnussbutter

Eine Hand voll Erdnüsse

12 Marshmallows



1 Gefrierbeutel



Für die Bananengeister schmelzen Sie zunächst die Kuvertüre über einem Wasserbad. Achten Sie darauf, dass die Schokolade nicht zu heiß wird und dass kein Wasser in die Kuvertüre gelangt – in beiden Fällen würde die Schokolade krümelig und nicht schön geschmeidig werden. In der Zwischenzeit können Sie die Bananen schälen und bereit stellen. Wenn die gesamte Schokolade geschmolzen ist, geben Sie diese in einen Gefrierbeutel. Schneiden Sie eine Ecke unten schmal ab und spritzen Sie mit der Spitze Augen und einen langgezogenen Mund auf die Bananengeister. Im Anschluss können Sie schon einmal die Augen für die kleinen Apfelmonster vorbereiten: nehmen Sie hierzu die Marshmallows und spritzen Sie eine Pupille auf die Oberseite. Wenn die Marshmallows zu groß für die Äpfel sind, halbieren Sie diese vor dem Verzieren. Die Bananengeister können nun in den Kühlschrank. Wer nicht möchte, dass die Gespenster braun werden, der reibt sie vorsichtig mit etwas Zitronensaft ein. Gleiches gilt für die Äpfel nachdem Sie geviertelt und entkernt sind. Schneiden Sie dann vorne einen sichelförmigen Mund aus. Hier hinein streichen Sie dann etwas Erdnussbutter. Das macht man nicht nur wegen des tollen Geschmacks, sondern auch, um die Erdnüsse zu befestigen. Diese stellen die Zähne des kleinen Ungetüms dar und machen sich besonders gut, wenn man einige zerbricht oder kleine Zahnlücken lässt.

Mit dem Rest der Kuvertüre kleben Sie die Marshmallow-Augen oben auf die Äpfelmünder – fertig sind Ihre Gruselsnacks!