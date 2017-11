Mumien-Kekse

Unsere Mumien bestehen im Gegensatz zur herzhaften Blätterteigvariante aus feinem buttrigen Mürbteig, einer köstlichen Ganache und weißer Schokolade. Zu den Mumien-Würstchen ergänzen sie das Mumienthema perfekt und sind auch so eine Sünde wert.



Zutaten für etwa 25 bis 30 Stück

125 Gramm Butter

55 Gramm Zucker

200 Gramm Mehl

1 Ei



200 Gramm weiße Schokolade

100 Milliliter Sahne



100 Gramm weiße Schokolade für die Deko

Zuckeraugen



Zuallererst heizen sie den Ofen auf 190 Grad vor. Geben Sie Butter und Zucker in eine Schüssel und rühren Sie beides, bis eine glatte Masse entsteht. Unter Rühren geben Sie das Ei hinein, bis es vollständig untergerührt ist. Nun geben Sie nach und nach das Mehl hinzu und kneten es ebenfalls unter. Am Ende sollte der Teig weich genug sein, dass man ihn ausrollen kann, aber nicht zu klebrig. Geben sie ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche und rollen Sie ihn etwa einen halben Zentimeter stark aus. Nun können Sie mit einem runden Ausstecher die Grundform Ihrer Mumienkekse ausstechen. Pro Monster brauchen Sie zwei runde Kekse. Geben Sie die ausgestochenen Kreise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und backen Sie die Kekse im vorgeheizten Ofen etwa 10 bis 15 Minuten goldbraun. In der Zwischenzeit können sie die Ganache zubereiten. Geben Sie hierzu die Sahen in einen kleinen Topf und bringen Sie diese zum Kochen. Hacken Sie 200 Gramm weiße Schokolade klein. Nehmen Sie den Topf vom Herd und geben Sie die Schokolade erst dann dazu, wenn die Sahne nicht mehr kocht. Rühren Sie die Masse glatt und stellen Sie diese zum Abkühlen für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank. Ist die Ganache vollständig erkaltet, können Sie diese mit dem Handmixer aufschlagen und in einen Spritzbeutel (oder Gefrierbeutel) geben. Nun werden die Mumien zusammengesetzt. Geben Sie dafür einen großen Klecks Ganache in die Mitte eines Kekses und drücken Sie dann einen zweiten Keks darauf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Füllung hineingeben, damit diese nicht an den Seiten herausquillt. Zur Verzierung wird nun die restliche Schokolade geschmolzen und in einen Gefrierbeutel gefüllt. Schneiden Sie eine Ecke ganz schmal ab, sodass nur ein feiner Strahl Schokolade herauskommt. Mit diesem spritzen Sie jetzt in eine Richtung feine Fäden auf die Kekse – und schon sehen diese aus wie kleine Mumien. Die Zuckeraugen machen das Bild perfekt.

Vor dem Genießen bitte die Schokolade fest werden lassen.