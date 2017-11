Mai-Erlebnisse in und um Kronach

Der Mai kommt, die Bäume tragen bald die ersten Früchte, die Tage werden länger. Es ist die Zeit, in der viele Bürger verstärkt die Natur suchen und nach einem gemütlichen Ausflugslokal Ausschau halten. Im Landkreis Kronach gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu entdecken, sich sportlich zu betätigen und den Tag mit einer gemütlichen Einkehr abzuschließen.



Einfach abheben

Ein lohnenswertes Ziel ist das Wasserschloss Mitwitz, in dessen Vorhof jährlich einige Feste stattfinden. Marktrodach ist nicht nur für Tradition und Geschichte bekannt, sondern auch für das breite Spektrum an Herausforderungen - wer abheben möchte, lernt Drachenfliegen oder besucht einen Schnupperkurs in einem Motor- oder Segelflugzeug auf dem Flugplatz am Kreuzberg.

Ein Paradies für Wanderer, Naturfreunde und alle Erholungssuchende ist die Rennsteig-Region. Abgesehen von zahlreichen ausgewiesenen Strecken für Mountainbiker und Wanderwegen wollen unter anderem das Schiefermuseum, die sagenumwobene Burg Lauenstein, die Thüringer Warte, das Tropenhaus "Klein Eden" und das Europäische Glasflakonmuseum in Kleintettau entdeckt werden.



Durch Arnikaauen

In Windheim befindet sich der Ölschnitzsee, der jährlich Hunderte von Erholungssuchenden nicht nur zur Sommerzeit anlockt. In der Stadt Teuschnitz sind Wanderungen durch die Arnikaauen zu empfehlen. Die friedvolle Natur rund um Wilhelmsthal eignet sich ideal, um neue Kraft für den Alltag zu tanken. Die drei herrlichen Täler - Dobertal, Grümpeltal und Kemnitztal laden zu unvergesslichen Wanderungen ein. Nordhalben bietet eine exponierte Lage und Fernsichten, die den Blick über den Frankenwald bis hin zum Fichtelgebirge schweifen lassen. Lohnenswert, ob zu Fuß oder mit dem Rad, ist die Tour rund um die Ködeltalsperre.

Einiges zu bieten hat natürlich auch die Kreisstadt. Abgesehen von der historischen Altstadt und der Festung Rosenberg mit der Fränkischen Galerie sind auch die drei Nordic-Walking Strecken rund um die Festung zu empfehlen. Veronika Schadeck