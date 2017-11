Low Carb-Käsekuchen

Das schlimmste an einer Ernährungsumstellung? Richtig, keine Süßigkeiten! Jeder, der auf seine Ernährung achtet, kennt dieses Problem und wir haben die Lösung gefunden! Ein fluffig leichter Käsekuchen ohne Boden, der nicht einmal gebacken werden muss. In Kombination mit frischen Erdbeeren gibt es kaum etwas Besseres für den süßen Zahn.



Zutaten 200 Gramm Frischkäse

200 Gramm Mascarpone

150 Milliliter Sahne

100 Gramm Zucker

1 Packung gemahlene Gelatine

Erdbeeren zum Garnieren



So geht’s Zuerst schlagen Sie die Sahne mit etwas Zucker steif. Stellen Sie sie zur Seite und rühren in einer anderen Schüssel Frischkäse, Mascarpone und den restlichen Zucker zusammen. Unter diese Masse heben Sie vorsichtig die geschlagene Sahne, sodass eine wolkig-leichte Masse entsteht. Im Anschluss geben Sie die Gelatine in einen Topf der so groß ist, dass die gesamte Frischkäsemasse hineinpasst. Geben Sie vier bis sechs Esslöffel Wasser hinzu und lassen Sie die Gelatine etwa zehn Minuten quellen. Erwärmen Sie die gequollene Gelatine unter ständigem Rühren, bis sie vollständig aufgelöst ist und geben Sie einige Löffel der Frischkäsemasse dazu. Wenn diese untergerührt ist, geben Sie den Rest der kalten Masse hinzu und vermengen alles gut miteinander. Nun geben Sie die Käsekuchenmasse in eine gefettete Form und stellen diese am besten über Nacht oder zumindest für einige Stunden in den Kühlschrank.

Vor dem Servieren mit ganzen oder gestückelten Erdbeeren garnieren.