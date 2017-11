Limonade selbst gemacht

An einem staubtrockenen Sommertag gibt es kaum etwas Schöneres, als eine kühle Limo durch einen bunten Strohhalm zu schlürfen. Gerne würde man Kindern dieses Vergnügen tagtäglich bieten, doch bei den Zuckerbomben, die man im Supermarkt kaufen kann, ist das kaum möglich. Deshalb haben wir uns ein Rezept ausgedacht, dass wesentlich weniger Zucker und keine künstlichen Aromen oder Konservierungsmittel enthält.



Zutaten 2 bis 3 unbehandelte Zitronen (gerne auch Orangen)

30 Gramm Zucker

100 Milliliter Leitungswasser

Mineralwasser zum Aufgießen

Eiswürfel



Zunächst waschen Sie die Zitronen und pressen diese sorgfältig aus. Geben Sie den Saft und die ausgepressten Hälften wenn möglich ohne Kerne in eine Kanne.

Geben Sie Zucker und Leitungswasser zusammen in einen kleinen Topf und bringen Sie das Gemisch zu Kochen. Wenn der Zucker vollständig gelöst ist, gießen Sie den Sirup ebenfalls in die Kanne. Lassen Sie alles im Kühlschrank auskühlen und fischen Sie anschließend die Zitronenhälften (und Kerne, falls doch welche mit hineingeraten sind) wieder heraus. Nun kann das Gemisch mit Mineralwasser aufgefüllt und mit ein paar Eiswürfeln serviert werden. Und vergessen Sie die Strohhalme nicht!