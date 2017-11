Leichte Wintergerichte

Den Traum von der perfekten Bikinifigur haben viele. Im Winter fällt es jedoch oft scher, sich fit zu halten und gesund zu ernähren. Höchste Zeit für neue frische und leichte Gerichte. Sich mit einer radikalen Diät für den Genuss an Weihnachten zu bestrafen, davon rät Isabelle Keller von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aber ab. "Es ist völlig legitim, in dieser Zeit zu genießen." Wer danach gern ein paar Kilo verlieren oder sich einfach wieder fit fühlen möchte, sollte versuchen, sich dauerhaft ausgewogen zu ernähren. Dafür empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, täglich 400 Gramm Gemüse und 250 Gramm Obst zu essen.



Thai-Salat und Curry

Der Tipp von Spitzenkoch Daniel Lengsfeld aus dem Restaurant "Sra Bua" in Berlin ist ein Laab Ped mit Entenfleisch. Für den traditionellen thailändischen Salat werden alle Zutaten gehackt und vermengt. "Durch die Kombination aus kaltem Entenfleisch, knackigem Rot- und Weißkohl und Salat bekommt man ein herzhaftes und gleichzeitig leichtes Gericht", erklärt Lengsfeld. Gewürzt wird mit Chili, Koriander und Minze, dadurch bekommt der Salat einen exotischen Geschmack.

Ähnlich exotisch und ganz einfach zubereitet ist ein Thai-Curry. Dafür einfach Currypaste anschwitzen, mit Kokosmilch und Fischsud ablöschen und nach Belieben frisches Gemüse und angebratene Hähnchenbrust, Fisch oder Tofu hinzugeben, erklärt Lengsfeld.



Wurzelgemüse aus dem Ofen

Mit den richtigen Rezeptideen kommt die Freude am Kochen und Essen schnell wieder zurück, glaubt auch Kochbuchautorin Bettina Matthaei. Sie rät zu Gerichten mit viel saisonalem Gemüse wie Kohl, Kürbis und Roter Bete, aus denen sich unkomplizierte Gerichte zubereiten lassen. Zum Beispiel ein Wurzelgemüse aus dem Ofen: Dafür werden Gemüsesorten wie Möhren, Kürbis, Sellerie oder Pastinaken mit Olivenöl beträufelt, im Ofen gebacken und mit frischen Kräutern bestreut. Dazu passt ein Chili-Quark.



Gesunde Rote Bete

Auch aus Roter Bete allein lässt sich eine einfache und frische Mahlzeit zubereiten: Die Knollen werden ungeschält in Alufolie gewickelt, für rund eine Stunde im Ofen gebacken, mit Feta-Dip oder Kräuterquark angerichtet und wie eine Backkartoffel ausgelöffelt. Einen besonders frischen Geschmack bekommt die Rote Bete, wenn man sie vorher mit Granatapfelsirup beträufelt. Mit saisonalem Gemüse wie Kohl, Feldsalat oder Roter Bete lassen sich nicht nur leichte Gerichte zubereiten - ganz nebenbei helfen diese Lebensmittel dabei, gesund durch den Winter zu kommen, erklärt Keller. In kräftig gefärbtem Gemüse wie Rotkohl und Roter Bete sind beispielsweise Flavonoide enthalten. Das sind Stoffe, die Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen und das Immunsystem stärken können. Kohl enthält außerdem viele Ballaststoffe, ist kalorienarm und damit eine perfekte Zutat, wenn man nach den Feiertagen um die Hüften etwas zugelegt hat.

dpa-mag