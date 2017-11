Kürbis-Käsekuchen

Käsekuchen gehört zum Repertoire jeder Hausfrau und ist der Liebling vieler Deutschen. Wir haben die traditionelle Variante etwas aufgepeppt und geben dem Klassiker mit herbstlichen Gewürzen und leckerem Kürbis neuen Pfiff. Das Rezept ist zudem einfach und beinhaltet nur wenige Zutaten.



Zutaten 200 Gramm Butterkekse

80 Gramm Butter



250 Gramm Kürbispüree

800 Gramm Frischkäse

125 Gramm Schmand

175 Gramm Zucker

1 Packung Vanillepuddingpulver

Etwas Milch

4 Eier

Zimt, Nelken, Muskat und Kardamom



Zunächst wird der Ofen auf 150 Grad vorgeheizt und der Bröselboden gemacht. Schmelzen Sie die Butter und zerstoßen Sie die Butterkekse in einem Gefrierbeutel. Mischen Sie Butter und Brösel gründlich und drücken Sie die Masse in eine gefettete Springform. Stellen Sie diese in den Kühlschrank.

Für das Kürbispüree geben Sie etwa 400 Gramm geschälten und in grobe Stücke geschnittenen Hokkaido ohne Fett in den Ofen. Rösten Sie ihn bei mittlerer Hitze bis er so weich ist, dass man ihn mit einer Gabel zerdrücken kann. Geben Sie 250 Gramm davon in eine Schüssel und pürieren Sie diesen. Wer den Kürbis gerne etwas präsenter in der Füllung hat, der zerdrückt ihn lediglich mit einer Gabel. Stellen Sie das Kürbispüree zur Seite und verrühren Sie das Vanillepuddingpulver mit zwei Esslöffeln Milch, bis es sich gelöst hat und nicht mehr klumpt. Geben Sie die Mischung zusammen mit Frischkäse, Schmand, Zucker und den Eier in eine Schüssel und verquirlen Sie alles zu einer homogenen Masse. Zu dieser Masse kommt nun der Kürbis. Schmecken sie das Ganze mit Zimt, Nelken, einer Prise Muskat und etwas Kardamom ab. Wer mag, fügt noch etwas Pfeffer hinzu, das gibt der Füllung eine schöne Wärme. Nun ab damit in den Ofen. Backen Sie den Kuchen etwa 50 bis 70 Minuten und achten Sie darauf, dass er oben schön hell bleibt und nicht einreißt.

Am besten schmeckt der Kuchen, wenn er einen Tag durchgezogen ist.