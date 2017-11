Es braucht eine gewisse Erfahrung und Routine, um genau zu wissen, was immer im Kühlschrank vorrätig sein sollte. Mit einem guten Grundstock an gekühlten Lebensmitteln kann man die ein oder andere Mahlzeit spontan zubereiten und verhungert definitiv nicht, wenn man ansonsten nichts im Haus hat. Für alle, die sich unsicher sind, was die Ausstattung ihres Kühlschrankes angeht, haben wir hier eine Liste mit Kühlschrank-Basics. Diese Waren sollten Sie immer parat haben.



Eier Eier sind ein wahres Wunderwerk, man kann sie vielfältig verwenden und zu quasi jeder Mahlzeit essen. Ob Sie nun Pancakes zum Frühstück, Omelette zum Mittagessen, Waffeln für Zwischendurch oder Spaghetti Carbonara zum Abendessen daraus machen, bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass Sie Eier vorrätig haben. Zur Not kann man diese nämlich auch ohne Begleitung einfach so essen.



Milch Die Milch ist ebenso multifunktional wie Eier. Man braucht sie für das Frühstücksmüsli, zum Kaffee, für Grießbrei oder Milchreis, für Sahnesoßen und vieles mehr. Es schadet also nicht, immer ein oder zwei Liter davon in der Kühlung zu haben.



Schmand/Frischkäse Schmand und Frischkäse sind essentiell, wenn Sie Quiches, Aufläufe, helle Soßen oder Aufstriche zubereiten wollen. Und auch für das Pausenbrot oder den Snack zwischendurch sind die beiden perfekt.



Quark und Joghurt Naturjoghurt und Magerquark sind Basics für das Müsli am Morgen, aber auch praktisch für gesunde Obst-Snacks oder als Dip für Gemüsesticks. Außerdem lässt sich mit einer ausreichenden Menge Quark ganz spontan ein Käsekuchen backen, wenn sich kurzfristig Besuch ankündigt.



Karotten und Sellerie Grundsätzlich ist es toll, wenn man frisches Gemüse vorrätig hat. Karotten und Sellerie (ob Knollen- oder Stangenform ist Geschmackssache) haben den Vorteil, dass Sie nicht nur so gegessen werden können, sondern auch als Suppengemüse fungieren und sich zudem ewig halten. Mit einer Zwiebel kombiniert ergeben sie die perfekte Basis für Suppen, Soßen, Risotto und Ähnliches.



Butter Butter ist die Königin des streichbaren Fetts und der Geschmacksträger und –geber schlechthin. Ob Sie sie auf Ihr Brot schmieren, zum Binden von Soßen verwenden oder um dem Kartoffelbrei den letzten Schliff zu verleihen, bliebt Ihnen überlassen, Hauptsache Sie haben Butter im Kühlschrank.



Tomatenmark und Senf Beides verwendet man sicherlich nicht so häufig wie Milch oder Eier, dennoch ist es praktisch, wenn man beides parat hat. Tomatenmark ist essenziell für leckere Tomatensoßen und kann für Aufläufe, Eintöpfe und Gulasch hergenommen werden. Aus Senf lassen sich hervorragende Dressings zaubern, außerdem peppt er Buletten und Hackbraten auf und lässt sich, wenn man sonst nichts da hat, auch als Brotaufstrich verwenden.



Hefe Ein Würfel frische Hefe ist vor allem dann praktisch, wenn man hungrig ist und kein Brot zuhause hat. Ein schnelles Brot, Baguette, Fladenbrot oder ein Hefezopf sind mit frischer Hefe im Nu gebacken.



Käse Ob nun Wurst oder Käse, ist Geschmackssache. Käse hat den Vorteil, dass man ihn sowohl aufs Brot legen, als auch zum Überbacken verwenden kann. Außerdem hält sich dieser länger als Wurst und kann als kleiner Snack für Zwischendrin auch ohne Brot schnabuliert werden.



Marmelade Der süße Brotaufstrich kann als Zuckerersatz verwendet werden. Das funktioniert ganz toll bei Salatdressings, Milchreis, Grießbrei und auch im Kuchen.