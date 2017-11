Kohlrabi-Süppchen

Gesund, lecker und leicht, all das wollen wir auf dem Teller, wenn der Frühling vor der Tür steht. Neben diesen Qualitäten besticht die Suppe vor allem durch ihre frische grüne Farbe und den feinen Geschmack. Mit einem Klecks Schmand obendrauf und knackigem Knäckebrot dazu, ist diese Suppe der perfekte Starter für ein Frühlingsmenü – oder eben die warme Komponente eines Oster-Brunchs.



Zutaten

1 Kohlrabi mit Grün

1 Zwiebel

1 Karotte

1 Stück Sellerie

½ Liter Wasser

etwas Butter

Salz, Pfeffer

etwas Schmand

frischer Oregano nach Geschmack



Als Basis für die Suppe fungieren Zwiebel, Karotte und Sellerie. Schälen Sie diese und schneiden Sie alles in kleine Würfel. Die Gemüsewürfel werden mit etwas Butter im Topf angeschwitzt, bis die Zwiebeln glasig sind. Nebenher können Sie den Kohlrabi schälen und in grobe Stücke schneiden. Waschen Sie das Kohlrabi-Grün und schneiden Sie es in feine Streifen. Sind die Zwiebeln glasig, können Sie Kohlrabi und Grün dazugeben, ebenfalls kurz anbraten und mit dem Wasser ablöschen. Sie benötigen keine Brühe, da Suppengemüse in der Suppe ist. Decken Sie die Suppe ab und lassen Sie sie solange auf niedriger Stufe köcheln, bis der Sellerie weich ist. Dann pürieren Sie das Ganze bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist und schmecken mit Salz und Pfeffer ab. Wer mag gibt noch einen Löffel Schmand und etwas frischen Oregano zum Servieren darüber.

Guten Appetit!