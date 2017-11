Karpfen in sehr guter Qualität

Ein wertvolles Naturprodukt aus der Region, das sind unsere Karpfen, die jetzt im September - und darüber hinaus in allen weiteren Monaten mit "r" - auf die Teller in den einschlägig bekannten Gastwirtschaften kommen. Wie es um den Karpfen 2016 steht, darüber gibt Dr. Martin Oberle, Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft/Institut für Fischerei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Höchstadt an der Aisch Auskunft.



2015 beklagten Teichwirte Einbußen aufgrund der großen Trockenheit. Wie wird die Karpfenernte 2016 ausfallen?



Insgesamt waren die Erzeugungsbedingungen sehr positiv. Die Teiche waren gut mit Wasser gefüllt und es gab kaum Probleme mit Sauerstoffmangel. Auch traten kaum Fischkrankheiten auf. Durch die guten Erzeugungsbedingungen nahmen die Fische gut Futter auf und der Teichwirt musste in keiner Phase die Futtermenge, wie es im Vorjahr der Fall war, drosseln. Die Fische wuchsen gut ab. Es ist daher mit einer überdurchschnittlich guten Ernte zu rechnen. Aufgrund der guten Witterung wird auch mit höheren Naturerträgen gerechnet. Es ist daher auch eine sehr gute Qualität der Karpfen mit niedrigem Fettgehalt und einem guten Gehalt an langkettigen omega 3 Fettsäuren zu erwarten.



Halber Karpfen gebacken oder "blau", das sind die Klassiker bei der Zubereitung. Eine neuere Schöpfung hingegen ist das Filet. Gewinnt es weiter an Zuspruch?



Manche Verbraucher stören die Gräten. Immer mehr erhöht sich die Nachfrage nach dem grätengeschnittenen Filet. Es erlaubt eine Vielzahl an Zubereitungsarten. Das Filet bietet auch Skeptikern häufig den Einstieg zum Karpfenessen. Der Karpfen-Liebhaber bleibt meist allerdings beim halben Karpfen. Die Zubereitung des halben gebackenen Karpfens und der Verzehr in den zahlreichen Gaststätten während der gesamten Saison ist übrigens in Franken weltweit einzigartig.



Was sagen Sie Karpfen-Skeptikern, warum sie den Fisch essen sollten?



Der Karpfen bietet alles, was ein Verbraucher heute von einem modernen Lebensmittel erwartet. Es schmeckt hervorragend und ist gesund. Karpfen werden umweltfreundlich erzeugt. Die Sonne ist die einzige Energiequelle, die bei der Erzeugung zur Verfügung steht. Sie bildet die eiweißreiche Naturnahrung, trägt über die Photosynthese Sauerstoff in die Teiche ein und bringt dabei auch die gesundheitsfördernden langkettigen omega-3 Fettsäuren hervor, die dann auch im Karpfen zu finden sind. Zusätzlich bieten Karpfenteiche einen Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Dazu ist die Teichwirtschaft und die Vermarktung ein Inbegriff von regionalen Wirtschaftskreisläufen und Nachhaltigkeit. Die meisten Teiche sind Jahrhunderte alt und werden seit Jahrhunderten in vielen Fällen auch von denselben Familien seit Jahrhunderten bewirtschaftet. Dies alles sind in der Summe wohl die Gründe, die WWF und Greenpeace zu der Bewertung veranlasst haben, dass Karpfen weltweit der einzige Fisch ist, den man bedenkenlos verzehren kann.



Gibt es eigentlich eine Chance, Kinder für Karpfen zu begeistern?



Ein ganz tolles Produkt diesbezüglich sind die sogenannten Karpfenchips. Es sind dünn geschnittene Streifen des Karpfenfilets, welche nach einer Panade frittiert werden. Da stören keine Gräten. Sie schmecken hervorragend. Man kann sie mit den Fingern ohne Beilagen als Fingerfood verzehren. Davon lässt sich jeder Verbraucher und eben vor allem auch Kinder schnell begeistern. Sie werden immer häufiger auf Festen angeboten und eröffnen eine neue Dimension bei der Vermarktung von Karpfen.



Was ist denn von Karpfen-Nuggets zu halten, die sich zum Beispiel in der Tiefkühlabteilung eines Discounters finden?



Durch die Einführung der nach europäischem Recht eingeführten Herkunftsangaben "Fränkischer Karpfen g.g.A." und "Aischgründer Karpfen g.g.A." werden auch verschiedene Supermarktketten auf den Karpfen aufmerksam.

Die Karpfennuggets sind erstmals letztes Jahr entstanden. Wir waren bei der Entstehung des Produktes eingebunden. Ich freue mich, dass dies so schnell und gut geklappt hat. Sie sind kein billiges Produkt. Wir haben bei der Entwicklung gefordert, dass bei der Vermarktung über diesen Weg am Schluss beim Teichwirt ein angemessener Preis resultieren muss. Das Versprechen wurde eingehalten. Bislang erhalten die vielen Kleinerzeuger oft zu wenig für das wertvolle und arbeitsaufwändige Naturprodukt.

Und noch ein Appell am Schluss: Achten Sie beim Einkauf oder beim Verzehr darauf, ob es sich um einen "Frankenkarpfen" oder um einen "Aischgründer Karpfen" handelt. Denn da können Sie sicher sein, dass der Karpfen von heimischen Teichwirten stammt, ausreichend Platz und Naturnahrung hatte und eine hervorragende Qualität aufweisen wird!

Mittlerweile erklären sich zum Beispiel 40 Karpfen-Gaststätten bereit, nur "Aischgründer Karpfen g.g.A." anzubieten. Eine Liste hierüber ist im Internet zu finden.

Die Fragen stellte Gerhard Beck