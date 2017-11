Kalte Torten für heiße Tage

Eis im Becher oder in der Waffel - das schmeckt immer lecker. Raffinierter wird es aber mit einer Eistorte, bei der das Eis auf einen Kuchenboden geschichtet wird. Laut Patissier Roman Aster muss zunächst der Boden der Torte hergestellt werden: Der Zuckerbäcker wählt häufig einen Biskuitboden. "Dann streicht man das Speiseeis aus der Tiefkühltruhe in eine Form ein", erklärt Aster. Wichtig ist, dass man das Eis bei minus 12 bis minus 14 Grad aufbewahrt. Außerdem muss man darauf achten, dass das Eis weder zu hart noch zu flüssig ist, damit man es gut verstreichen kann.



Eis aufstreichen und belegen

Nachdem das Eis auf dem Tortenboden ist, kann man kreativ werden - je nach Vorliebe. Aster hat schon Eistorten mit Amaretto-Keksen, Kaffee und Vanille gemacht. Wer die fruchtige Variante bevorzugt, kann sich an Kombinationen wie Sorbets aus Kirschen, Himbeeren oder Johannisbeeren versuchen.

Ein neuer Trend geht laut dem Zuckerbäcker in die asiatische Richtung, beispielsweise mit der japanischen Zitrusfrucht Yuzu. Die hellorange Frucht kann man mit geraspelter Kokosnuss kombinieren und als Verzierung für Eistorten nehmen.



Joghurt-Eistorte mit Früchten

Jens Behrend von der Dr. Oetker Versuchsküche empfiehlt Eistorten mit pürierten Früchten und Zucker. Eines seiner Lieblingsrezepte ist die Joghurt-Eistorte. Dafür rührt er einen Knetteig aus Weizenmehl, Zucker und Butter an und verteilt diesen auf eine Quiche-Form. Nach zehn Minuten Backzeit bei 200 Grad ist der Boden fertig. Der Eisbelag wird aus Joghurt, Zucker und Vanillezucker gemacht. Dazu schlägt er Sahne steif, die er unter die Joghurtmasse hebt und dann am besten in einer Eismaschine gefrieren lässt. Wenn das Eis fest ist, hebt Behrend pürierte Himbeeren darunter und verstreicht das Eis mit einem Löffel auf dem Teigboden. Als Verzierung empfiehlt er, Himbeeren auf die Torte zu legen.



Einzelne Stücke abschneiden

Nachdem die Eistorte fertig und in der Tiefkühltruhe nach einigen Stunden gefroren ist, muss man vor dem Servieren auf einiges achten. Patissier Aster rät, die Torte zehn Minuten vor dem Essen aus der Tiefkühltruhe herauszuholen. "Das Problem ist, dass man die Eistorte nicht noch einmal einfrieren kann." Denn dann bilden sich Eiskristalle. Für dieses Problem hat Behrend einen Tipp parat: Beim Herausholen kann man versuchen, ein Stück der Eistorte abzuschneiden und den Rest wieder in die Kühltruhe zu stellen. dpa-mag