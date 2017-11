Holundersirup selbst gemacht

Trotz des Regens blüht gerade überall der Holunder – wäre doch schade, wenn man die herrlich duftenden Blüten verkommen lassen würde! Wir sind losgezogen, haben einen Berg Blüten gesammelt und mit wenig Aufwand und noch weniger Kosten einen himmlischen Sirup gezaubert. Wie das geht und was Sie alles brauchen erfahren Sie hier.



Zutaten 1 Liter Wasser

1 unbehandelte Zitrone

750 Gramm Zucker

25 Gramm Zitronensäure

30 Holunderblütendolden



1 Zunächst müssen die Blüten und die Zitrone gewaschen werden. Um die Blüten möglichst schonend zu reinigen, geben Sie sie in die mit kaltem Wasser gefüllt Spüle und schütteln sie im Anschluss nur leicht ab. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass alle Tierchen (Blattläuse, kleine Fliegen, Käfer) von den Blüten entfernt werden. Die gewaschene Zitrone in grobe Scheiben schneiden und zusammen mit den sauberen Blüten in ein großes Gefäß geben.



2 Als nächstes kochen sie den Zuckersirup. Dafür geben Sie den Zucker zusammen mit einem Liter Wasser in einen Topf und bringen es zum Kochen. Wenn sich der gesamte Zucker gelöst hat, rühren Sie die Zitronensäure unter.



3 Nun übergießen Sie Holunder und Zitrone mit dem heißen Zuckersirup. Decken Sie das Gemisch ab und lassen Sie es bei Zimmertemperatur drei Tage lang durchziehen. Wichtig ist es, den Sirup ab und an durchzurühren.



4 Im letzten Schritt gießen Sie den Sirup samt Blüten und Zitrone durch ein feines Sieb oder ein Tuch. So erhalten Sie einen klaren Sirup, den Sie nun in Flaschen füllen und (wenn ungeöffnet) gekühlt einige Monate aufbewahren können.