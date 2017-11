Himmlische Feigen

Feigen sind der Inbegriff des frühen Herbstes, jetzt ist die Zeit, in der man die besten Feigen kaufen kann. Geigen sind aber auch ein Gedicht - die sinnliche Farbe, die herrliche Süße, die zauberhafte Form und die samtweiche Oberfläche laden geradezu dazu ein, sie zu genießen. Wie kombinieren Sie mit herbem Ziegenkäse und süßem Honig.



Zutaten Frische Feigen

Ziegenkäserolle oder Ziegenfrischkäsetaler

Honig

Lavendelblüten, wenn man welche hat und mag



Im Prinzip ist dieses Rezept kein richtiges, da Sie lediglich die Feigen und den Käse in Scheiben schneiden und stapeln müssen. Wer dem Ganzen ein wenig Raffinesse verleihen möchte, der karamellisiert die Ziegenkäsescheiben mit etwas Honig. Träufeln Sie dazu den Honig auf den Käse und flämmen Sie ihn mit einem Küchenbunsenbrenner ab. So erhält der Käse eine knusprig-süße Kruste und wird innen himmlisch cremig. Bestreuen Sie den Käse mit Lavendelblüten und stapeln Sie diesen abwechselnd mit den Feigenscheiben.

Dazu passt ein kühler, spritziger Weißwein.